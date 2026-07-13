Какими водными богатствами обладает Грузия и какая река оказалась самой короткой

13.07.2026 17:05





Грузию принято ассоциировать с горами, однако не менее впечатляющим богатством страны остаются ее водные ресурсы. По официальным данным Агентства окружающей среды, на территории страны насчитывается около 860 озер, более 26 тысяч рек и 43 искусственных водохранилища. Более того, по объему возобновляемых водных ресурсов на душу населения Грузия входит в число самых обеспеченных водой государств Европы.



Эти цифры имеют не только природоохранное значение. В условиях, когда многие страны сталкиваются с дефицитом пресной воды, подобный ресурс становится стратегическим преимуществом. От состояния рек и озер напрямую зависят энергетика, сельское хозяйство, туристическая отрасль и качество жизни населения.



Интересно, что среди крупнейших рек страны самой короткой признана Чанчахи, расположенная в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, ее протяженность составляет всего 20 километров.



В перечень самых коротких рек Грузии также входят:



Чанчахи (Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) — 20 км;

Чорохи (протекает по Аджарии и впадает в Черное море) — 26 км;

Мокви (Абхазия — Черное море) — 50 км;

Тедзами (Шида-Картли) — 51 км;

Галидзга (Абхазия — Черное море) — 53 км;

Псоу (Абхазия — Черное море) — 53 км;

Окуми (Абхазия — Черное море) — 56 км;

Ханисцкали (Самегрело) — 57 км;

Натанеби (Гурия — Черное море) — 60 км;

Малая Лиахви (Шида-Картли) — 63 км;

Арагви (Мцхета-Мтианети) — 66 км;

Машавера (Квемо-Картли) — 66 км;

Абаша (Самегрело — Черное море) — 66 км;

Паравани (Самцхе-Джавахети) — 74 км;

Дзирула (Имерети) — 83 км.



На первый взгляд подобная статистика может показаться лишь любопытным фактом, однако именно такие данные помогают лучше понять природные особенности страны. Даже сравнительно небольшие реки играют важную роль в формировании местных экосистем, обеспечении населенных пунктов водой и поддержании биологического разнообразия. Поэтому сохранение этих ресурсов становится вопросом не только экологии, но и долгосрочного развития страны.





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