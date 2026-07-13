Бочоришвили: Прискорбно, когда верховный дипломат ЕС открыто заявляет, что не намерен сотрудничать с правительством Грузии

13.07.2026 17:06





»Прискорбно, когда верховный дипломат Европейского союза открыто заявляет, что не намерен сотрудничать с правительством Грузии, избранным на основе демократической воли грузинского народа, при этом говоря о поддержке этого же народа», – говорится в заявлении вице-премьера Грузии и министра иностранных дел Маки Бочоришвили, распространенном в ответ на комментарий верховного представителя ЕС.



«Основой подлинного партнерства является диалог, а не дистанцирование друг от друга. Грузия по-прежнему привержена сотрудничеству с Европейским союзом, основанному на взаимном уважении и взаимопонимании, в интересах наших граждан и ради нашего общего европейского будущего.



Однако мы не можем молчать, когда демократический выбор грузинского народа игнорируется. Демократия означает уважение к решению избирателей — не только тогда, когда оно политически выгодно», — говорится в заявлении Маки Бочоришвили.



Для справки, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед началом встречи министров иностранных дел стран — членов ЕС в Брюсселе заявила:



«У нас есть определенные сложности в отношениях с Грузией. Фактически у нас нет контактов с правительством, мы не хотим поддерживать правительство, мы хотим поддерживать грузинский народ».





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