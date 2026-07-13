Папуашвили vs Элисашвили: террористы тоже говорят, что борются с несправедливостью

13.07.2026 17:16





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал приговор одному из лидеров коалиции «Лело — Сильная Грузия» Алеко Элисашвили по делу о попытке совершения террористического акта.



Папуашвили заявил, что сам Элисашвили признавал политический мотив своих действий.





«Что касается квалификации преступления, то это определяет суд. Доказательства были представлены, и суд вынес приговор. Сам Элисашвили говорил о своих мотивах — о том, как первоначально планировал купить автомат, подкараулить судей и прокуроров и расстрелять их.



Каждый террорист говорит, что борется с несправедливостью. Каждый, кто убивает женщин и детей, кто взрывает и поджигает здания и автомобили, заявляет, что борется за справедливость. Он сам подтвердил, что совершал преступление по политическим мотивам. И теперь жаловаться на то, что это не террористический акт, просто смешно!», — заявил глава грузинского парламента.





Политик отметил, что до тех пор, пока европейское политическое объединение ALDE, членом которого является партия «Лело», не даст, по его мнению, адекватную оценку делу Элисашвили, заявления европейских чиновников о Грузии будут выглядеть несерьезно.



Отметим, суд признал оппозиционного политика и одного из лидеров коалиции «Лело — Сильная Грузия» Алеко Элисашвили виновным по делу о попытке совершения террористического акта. Судья Георгий Гелашвили приговорил оппозиционера к 13 годам лишения свободы.



Источник: SOVA

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