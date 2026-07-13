Журналист Гурам Рогава пришел в суд с пустыми листами бумаги

13.07.2026 17:18





Журналист Гурам Рогава, пострадавший на проевропейской акции протеста во время исполнения служебных обязанностей, пришел в Тбилисский городской суд с пустыми листами бумаги на заседание по делу сотрудника департамента особых поручений МВД (спецназа), которого обвиняют в применении к нему насилия.



Рогава заявил, что пустыми листами бумаги он хочет символически выразить, что именно так выглядят материалы его уголовного дела.



Журналист также сообщил, что его не допустили на судебное заседание, несмотря на статус потерпевшего, поскольку судья Тамар Махароблидзе заявила, что процесс проходит в закрытом режиме.



«В деле есть только признательные показания. Задержанный по моему делу спецназовец признает, что напал на меня. Для меня это признание ничего не значит. Как потерпевший и как журналист, я не знаю, при каких обстоятельствах следствие их получило — было ли это давление, подкуп или другие механизмы. Глядя на эти пустые листы, которые лежат в материалах дела, я не могу поверить, что в деле есть доказательства, подтверждающие личность напавшего на меня», — заявил Рогава.



Напомним, по делу о применении насилия в отношении Гурама Рогава и Звиада Маисашвили задержаны 3 сотрудника Департамента особых поручений МВД. Им предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий с применением насилия, а одному также — в незаконном воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста с применением насилия. Всего по делу о насилии в отношении участников протестов 2024 года задержаны 5 человек, которым грозит от 5-ти до 8 лет лишения свободы.



Источник: SOVA

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