В Тбилиси одновременно обновляют сразу несколько школ

17.07.2026 12:20





В столице продолжается активная модернизация образовательной инфраструктуры. Власти выводят на финишную прямую сразу несколько крупных проектов, которые должны заметно изменить условия обучения для тысяч школьников.



Сейчас завершается строительство школы №4, продолжается возведение нового здания школы №11, а также дополнительного учебного корпуса школы №128, рассчитанного на 300 учеников. Одновременно ведется капитальная реконструкция школ №50 и №162.



Особое внимание привлекает школа №50. Это не просто образовательное учреждение, а объект культурного наследия национального значения. Поэтому реставрация здесь проходит с сохранением исторического архитектурного облика, что делает проект значительно сложнее обычного ремонта.



Все новые и обновленные школы будут соответствовать современным образовательным требованиям. Проектами предусмотрены современные учебные кабинеты, специализированные лаборатории, библиотеки, спортивные и актовые залы, административные помещения и полноценная инфраструктура, необходимая для комфортного учебного процесса.



Инвестиции в школьную инфраструктуру — это вложения в качество образования, безопасность детей и долгосрочное развитие города. Современные школы позволяют не только повысить уровень обучения, но и создать условия, соответствующие сегодняшним требованиям к образовательной среде.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





