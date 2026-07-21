Из Грузии депортированы 102 иностранца

21.07.2026 11:42





Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел в тесном сотрудничестве с соответствующими подразделениями министерства в результате принятых в последние дни мер депортировали из Грузии 102 иностранных гражданина.



В результате комплексных мер, принятых Департаментом миграции, из страны были депортированы 102 гражданина Пакистана, Туркменистана, Узбекистана, Индии, Азербайджана, Турции, России, Таиланда, Филиппин, Алжира, Египта, Иордании, Судана, Ливана, Нигерии, Китая, Казахстана и других стран – всего 102 гражданина.



В соответствии с действующим законодательством депортированным лицам был запрещен въезд в страну.





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