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В Озургети продолжается масштабная реконструкция школы в селе Квемо Натанеби
21.07.2026 14:25
Председатель сакребуло Озургети Давид Дарчиа вместе с исполнительным директором Муниципального фонда развития Гиорги Шониа, государственным уполномоченным в регионе Гуриа Гиоргием Гурджумелидзе, мэром Озургети Паатой Кунчулиа и представителями местных властей ознакомился с ходом реконструкции государственной школы в селе Квемо Натанеби.
Школа рассчитана на 400 учеников. После реконструкции, которая проводится в соответствии с международными стандартами, здесь появятся современные учебные классы, библиотека, лаборатория, благоустроенный двор, спортивные площадки, а также новые системы отопления, водоснабжения и канализации.
Кроме того, по решению Министерства инфраструктуры и Муниципального фонда развития в проект включили реконструкцию расположенного на территории школы исторического здания Дома культуры. Изначально эти работы не были предусмотрены.
После завершения ремонта Дом культуры станет пространством для проведения культурных, образовательных и общественных мероприятий для жителей села.
Реконструкция школы финансируется правительством Грузии при софинансировании Всемирного банка.
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