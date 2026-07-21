Мамука Мамулашвили: участница конфликта в Кахети разыскивается в Украине

21.07.2026 14:29





Одна из россиянок, участвовавших в инциденте в одном из грузинских отелей, разыскивается в Украине. Об этом сообщил в социальных сетях командир воюющего в Украине «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили



«Женщина из России, устроившая провокацию в Грузии, находится в розыске в Украине. По имеющейся информации, она передавала сведения противнику, и в Украине против неё было возбуждено уголовное дело. Именно поэтому она скрывалась в Москве.



Надеемся, что правоохранительные органы Грузии в ближайшее время обнародуют информацию о том, кем на самом деле является эта женщина», — написал Мамулашвили, комментируя конфликт в Кахети.



Инцидент произошёл в отеле Agarani Estate в Телави. По распространённой информации, русскоязычные женщины с балкона номера оскорбляли участников свадьбы и выливали вниз различные жидкости. После этого один из гостей поднялся к ним для разговора, что переросло в физическое столкновение.



Позже иностранные гражданки опубликовали в соцсетях смонтированное видео и заявили, что грузинский мужчина якобы напал на женщину из-за русской речи.



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