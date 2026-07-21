Автобус врезался в автокран в Тбилиси, два человека пострадали

21.07.2026 15:27





ДТП произошло 20 июля. Пассажирский автобус столкнулся с автокраном. По имеющейся информации, в результате аварии пассажиры были эвакуированы, два человека получили легкие травмы.



Расследование идет по статье о нарушении правил безопасности или эксплуатации транспорта, повлекшего смерть человека (ст. 276 УК Грузии).





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