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Автобус врезался в автокран в Тбилиси, два человека пострадали
21.07.2026 15:27
ДТП произошло 20 июля. Пассажирский автобус столкнулся с автокраном. По имеющейся информации, в результате аварии пассажиры были эвакуированы, два человека получили легкие травмы.
Расследование идет по статье о нарушении правил безопасности или эксплуатации транспорта, повлекшего смерть человека (ст. 276 УК Грузии).
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