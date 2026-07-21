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Следствие выявило факт реализации 19 тонн просроченной и опасной для здоровья мясной продукции
21.07.2026 16:20
Следственная служба выявила факт реализации 19 тонн просроченной и опасной для здоровья мясной продукции. Информацию об этом распространяет следственная служба Министерства финансов.
«Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведённых в координации с прокуратурой Грузии, по факту реализации опасной для здоровья продукции привлекли к уголовной ответственности одно лицо.
Следствием установлено, что обвиняемый приобрёл у иностранного гражданина 19 тонн просроченной и опасной для здоровья замороженной мясной продукции, которую хранил на одном из холодильных складов Тбилиси и поэтапно перевозил в свой мясной магазин с целью продажи.
Сотрудники Следственной службы Министерства финансов в качестве вещественных доказательств изъяли из принадлежащего обвиняемому магазина и холодильного склада большое количество просроченной продукции», - говорится в информации.
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