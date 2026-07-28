GWP начала обновление систем водоснабжения и канализации в рамках реконструкции проспекта Руставели

28.07.2026 19:32





Компания Georgia Water and Power (GWP) приступила к масштабным работам в рамках полной реконструкции проспекта Руставели. Проект предусматривает полное обновление инфраструктуры водоснабжения и водоотведения на проспекте.



По информации GWP, в ходе работ будет полностью заменено более 5 километров сетей водоснабжения и канализации. На обновлённой сети будут оборудованы 87 смотровых (узловых) колодцев и 15 современных пожарных гидрантов. Проект реализуется в соответствии с высокими международными стандартами компании Aqualia, что обеспечит долговечность и надёжность инфраструктуры.



«Реконструкция проспекта Руставели является одним из крупнейших инвестиционных проектов Georgia Water and Power. Работы выполняются одновременно в четыре основных этапа. Во время их проведения существующая сеть продолжает функционировать, что обеспечивает бесперебойное водоснабжение. После полного ввода новой системы в эксплуатацию жители получат современную инфраструктуру, соответствующую действующим стандартам», — заявил директор технического и операционного направления GWP Гига Надирадзе.



В реализацию данного проекта Georgia Water and Power инвестирует 12,5 млн лари. Ожидается, что это обеспечит надёжное водоснабжение центрального проспекта столицы и существенно повысит качество предоставляемых услуг.







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