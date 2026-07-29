В историческом центре Батуми восстановили здание 1888 года

29.07.2026 21:06





В историческом центре Батуми, на пересечении улиц Реваза Комахидзе и Звиада Гамсахурдия, завершилась реставрация здания, построенного в 1888 году. Дом, являющийся памятником культурного наследия, долгие годы находился в неудовлетворительном состоянии: фасад постепенно утрачивал декоративные элементы, а конструкция требовала комплексной реконструкции.



Сегодня исторический облик здания полностью восстановлен. Работы стали частью проекта NEXT Downtown, при реализации которого была поставлена задача сохранить архитектурный облик памятника и одновременно адаптировать его к современному использованию.



Конец XIX века стал периодом активного роста Батуми. После строительства железной дороги и развития нефтяного экспорта через городской порт население быстро увеличивалось, а в городе появлялись новые жилые и коммерческие здания. Именно тогда сформировался архитектурный ансамбль старого Батуми, в котором сочетались элементы европейской, эклектичной и местной архитектуры. Многие здания этого периода сегодня имеют статус объектов культурного наследия.



Работа с такими объектами существенно отличается от обычного строительства. Закон требует сохранить исторический облик здания, а любые изменения должны проходить согласование с профильными ведомствами. Кроме того, перед началом реставрации проводятся историко-архитектурные исследования, позволяющие определить первоначальный внешний вид здания.



По информации девелопера, именно такой подход был использован при восстановлении дома на улице Комахидзе. Архитекторы изучили архивные материалы и сохранившиеся элементы декора, после чего приступили к реставрации фасада. Были восстановлены декоративные профили, балконы и другие архитектурные детали, характерные для батумской застройки конца XIX века.



При этом изменения коснулись не только внешнего вида здания. Внутреннее пространство было полностью модернизировано в соответствии с современными строительными и инженерными требованиями. Такой подход позволяет сохранить историческую оболочку здания, одновременно обеспечивая условия для его дальнейшей эксплуатации.



Проект расположен в нескольких минутах ходьбы от площади Пьяцца, Батумского бульвара и морского побережья — района, где сосредоточена значительная часть исторической застройки города. Благодаря этому восстановленное здание остается частью сложившейся городской среды, а не отдельным архитектурным объектом.



Для Батуми подобные проекты имеют особое значение. Исторический центр города сформировался более ста лет назад, однако многие здания этого периода нуждаются в дорогостоящей реставрации. Сохранение таких объектов позволяет не только продлить срок их эксплуатации, но и сохранить архитектурный облик старого города, который остается одной из его главных особенностей.





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