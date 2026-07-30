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Сотрудники Миграционной службы депортировали из Грузии 96 иностранных граждан


30.07.2026   10:39


В результате мер, принятых в последние дни Миграционной службой Министерства внутренних дел в тесной координации с соответствующими подразделениями министерства, из Грузии были депортированы 96 иностранных граждан.

В результате комплексных мер, принятых Миграционной службой, из страны были депортированы 96 граждан Саудовской Аравии, Азербайджана, Туркменистана, Турции, Китая, России, Индии, Египта, Судана, Ирака, Кувейта, Нигерии, Беларуси, Кубы, Кот-д'Ивуара, Мадагаскара, Албании, Узбекистана, Ливана, Марокко, Иордании, Таиланда и других стран – всего 96 граждан.

В соответствии с действующим законодательством депортированным лицам был запрещен въезд в страну.


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