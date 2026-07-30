В Кобулети в море утонул мужчина

30.07.2026 19:36





В Кобулети в море утонул мужчина. Информацию подтверждают в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.



По имеющейся информации, спасатели извлекли из моря мужчину в возрасте до 50 лет, находившегося без сознания. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала его смерть.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





