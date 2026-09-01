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Жертвами ДТП в Зугдидском муниципалитете стали два человека


01.09.2026   12:01


В селе Коки Зугдидского муниципалитета в результате ДТП погибли два человека. По имеющейся информации, легковой автомобиль, двигавшийся на высокой скорости, съехал с дороги и врезался в ограждение. В результате аварии на месте погибли молодой мужчина и женщина.

На месте происшествия мобилизованы сотрудники полиции и эксперты-криминалисты.

Как сообщили «IPN» в Министерстве внутренних дел, по факту начато расследование по статье 276 Уголовного кодекса - нарушение правил движения транспорта, повлекшее смерть человека.


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