Открылась осенняя сессия парламента Грузии

01.09.2026 12:57





Открылась осенняя сессия парламента Грузии. При открытии сессии был исполнен государственный гимн Грузии.



Как отметил председатель парламента Шалва Папуашвили на сегодняшнем заседании бюро, сегодня на сессии прозвучат только политические заявления депутатов.



По его же словам, рассмотрение законопроектов и голосование не запланированы ни сегодня, ни на текущей неделе.



При этом, по информации Папуашвили, в рамках осенней сессии планируется рассмотреть ряд законодательных новшеств. По его информации, в настоящее время в процессе разработки несколько больших реформ.





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