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Почти полмиллиона лари выплатили потребителям компании, предоставляющие коммунальные услуги в Грузии


01.09.2026   12:11


Из-за нарушения стандартов обслуживания, установленных Национальной комиссией по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии, за 8 месяцев компании, предоставляющие коммунальные услуги, выплатили потребителям компенсацию в размере 456 890 лари. Об этом сообщили в самой комиссии.

Детали. С января по август текущего года наибольшая доля компенсаций была выплачена в секторе электроэнергетики — 264 650 лари. Общая сумма компенсаций, выплаченных в секторе водоснабжения, составила 190 440 лари, а в секторе природного газа — 1 800 лари.

Комиссия напоминает потребителям, что в случае нарушения их прав они могут обратиться в комиссию. Получить консультацию можно как в колл-центре по номеру 16 216, так и на странице в Facebook. Направить заявление в комиссию можно в электронной форме, а также через Дома юстиции.


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