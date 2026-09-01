Почти полмиллиона лари выплатили потребителям компании, предоставляющие коммунальные услуги в Грузии

01.09.2026 12:11





Из-за нарушения стандартов обслуживания, установленных Национальной комиссией по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии, за 8 месяцев компании, предоставляющие коммунальные услуги, выплатили потребителям компенсацию в размере 456 890 лари. Об этом сообщили в самой комиссии.



Детали. С января по август текущего года наибольшая доля компенсаций была выплачена в секторе электроэнергетики — 264 650 лари. Общая сумма компенсаций, выплаченных в секторе водоснабжения, составила 190 440 лари, а в секторе природного газа — 1 800 лари.



Комиссия напоминает потребителям, что в случае нарушения их прав они могут обратиться в комиссию. Получить консультацию можно как в колл-центре по номеру 16 216, так и на странице в Facebook. Направить заявление в комиссию можно в электронной форме, а также через Дома юстиции.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





