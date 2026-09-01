В МВД объявлено 400 вакансий на программу стажировки

01.09.2026 12:43





В рамках программы оплачиваемых стажировок, инициированной премьер-министром Грузии, в различных департаментах Министерства внутренних дел объявлено о 400 вакансиях.



Желающие пройти стажировку смогут подать заявки на вакантные места с 1 сентября 2026 года по 10 сентября 2026 года.



Отобранные кандидаты пройдут оплачиваемую стажировку с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года.



Дополнительную информацию можно найти по ссылке: https://vacancy.hr.gov.ge





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