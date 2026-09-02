Сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 93 граждан иностранных государств

02.09.2026 11:14





Сотрудники Департамента миграции министерства внутренних дел Грузии в тесной координации с соответствующими подразделениями министерства за последние несколько дней выдворили из Грузии 93 гражданина иностранных государств.



В результате комплексных мероприятий, проведённых Департаментом миграции, из страны были выдворены в общей сложности 93 гражданина Индии, Иордании, России, Кубы, Туркменистана, Азербайджана, Ирака, Турции, Камеруна, Нигерии, Бангладеш, Бенина, Эфиопии, Египта, Ямайки, Судана, Алжира и других государств.



В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





