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Сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 93 граждан иностранных государств


02.09.2026   11:14


Сотрудники Департамента миграции министерства внутренних дел Грузии в тесной координации с соответствующими подразделениями министерства за последние несколько дней выдворили из Грузии 93 гражданина иностранных государств.

В результате комплексных мероприятий, проведённых Департаментом миграции, из страны были выдворены в общей сложности 93 гражданина Индии, Иордании, России, Кубы, Туркменистана, Азербайджана, Ирака, Турции, Камеруна, Нигерии, Бангладеш, Бенина, Эфиопии, Египта, Ямайки, Судана, Алжира и других государств.

В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну.


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