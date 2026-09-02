|
|
|
Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Батыр Мамедов принял министра Гиви Миканадзе
02.09.2026 11:19
Министра образования, науки и молодёжи Грузии Гиви Миканадзе принял заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Батыр Мамедов.
Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами в сферах образования и науки.
Была отмечена позитивная динамика развития партнёрских отношений между Грузией и Туркменистаном.
Гиви Миканадзе ознакомил заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана с текущими реформами в системе образования Грузии и проинформировал его о запланированных инициативах.
Стороны также обсудили укрепление партнёрства между университетами двух стран и реализацию совместных образовательных проектов для молодёжи, в том числе организацию двусторонних молодёжных лагерей, что будет способствовать расширению молодёжных связей.
В целях укрепления партнёрства и углублённого обсуждения различных вопросов стороны подчеркнули важность создания рабочей группы. Было отмечено, что первое заседание группы состоится в Туркменистане в рамках официального визита министра и возглавляемой им делегации.
В завершение встречи Батыр Мамедов поблагодарил Гиви Миканадзе за плодотворное сотрудничество и выразил готовность реализовывать совместные проекты с грузинской стороной.
Во встрече приняли участие заместитель министра образования, науки и молодёжи Грузии Звиад Габисония, министр образования Туркменистана Джумамырат Гурбангельдиев и посол Грузии в Туркменистане Константин Сабиашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна