Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Батыр Мамедов принял министра Гиви Миканадзе

02.09.2026 11:19





Министра образования, науки и молодёжи Грузии Гиви Миканадзе принял заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Батыр Мамедов.



Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами в сферах образования и науки.



Была отмечена позитивная динамика развития партнёрских отношений между Грузией и Туркменистаном.



Гиви Миканадзе ознакомил заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана с текущими реформами в системе образования Грузии и проинформировал его о запланированных инициативах.



Стороны также обсудили укрепление партнёрства между университетами двух стран и реализацию совместных образовательных проектов для молодёжи, в том числе организацию двусторонних молодёжных лагерей, что будет способствовать расширению молодёжных связей.



В целях укрепления партнёрства и углублённого обсуждения различных вопросов стороны подчеркнули важность создания рабочей группы. Было отмечено, что первое заседание группы состоится в Туркменистане в рамках официального визита министра и возглавляемой им делегации.



В завершение встречи Батыр Мамедов поблагодарил Гиви Миканадзе за плодотворное сотрудничество и выразил готовность реализовывать совместные проекты с грузинской стороной.



Во встрече приняли участие заместитель министра образования, науки и молодёжи Грузии Звиад Габисония, министр образования Туркменистана Джумамырат Гурбангельдиев и посол Грузии в Туркменистане Константин Сабиашвили.





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