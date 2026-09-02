Автопарк «Тбилсервис Групп» пополнился 38 мусоровозами

02.09.2026 14:38





«ООО «Тбилсервис Групп» продолжает процесс обновления специализированной техники. Автопарк службы пополнился 38 мусоровозами», — об этом сегодня на заседании столичного правительства заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, приобретённая техника отличается высоким стандартом качества, что позволит повысить качество обслуживания.



«Для обеспечения повышения качества уборки в столице ООО «Тбилсервис Групп» продолжает процесс обновления специализированной техники. В марте текущего года мы уже представили общественности 22 единицы новой специализированной техники, однако на этом процесс не завершился. На этот раз автопарк службы пополнился 38 мусоровозами, что позволит сделать город ещё более чистым и благоустроенным, своевременно вывозить отходы, что является одним из главных приоритетов.



Приобретённая техника отличается высоким стандартом качества и имеет соответствующие сертификаты, поскольку для нас очень важно своевременно и эффективно вывозить отходы. Город всегда должен быть чистым и благоустроенным, и наличие соответствующей техники и её обновление играют в этом особую роль», — заявил Каха Каладзе.



По его словам, муниципалитет столицы и в дальнейшем продолжит работу в этом направлении, чтобы все соответствующие подразделения «Тбилсервис Групп» были обеспечены техникой высочайшего качества.





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