New York Post: Георгий Бачиашвили продал виллу в Майами за 51.5 млн долларов

03.09.2026 11:55





Георгий Бачиашвили продал виллу в Майами за 51,5 млн долларов, сообщает New York Post.



По информации New York Post, бывший глава «Фонда соинвестирования» Георгий Бачиашвили продал недавно построенную виллу на острове Хибискус в Майами за рекордные 51,5 млн долларов.



Как пишет издание, Бачиашвили выставил виллу на продажу в середине августа. Изначально вилла продавалась за 55 миллионов долларов, однако через 11 дней после публикации объявления неизвестный покупатель приобрёл её за 51,5 млн долларов.



Также NYP пишет, что Бачиашвили приобрёл виллу в 2021 году за 19 миллионов долларов. На тот момент объект был «незавершённым и находился в процессе строительства».



Адвокат Бачиашвили Питер Дж. Салас сообщил изданию, что местонахождение его клиента остаётся тайной.



Напомним, что Георгий Бачиашвили был задержан властями Грузии по обвинению в присвоении принадлежащей Бидзине Иванишвили криптовалюте в размере около 1 миллиарда долларов. Затем он был освобожден по процессуальному соглашению.





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