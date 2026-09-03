Хатия Деканоидзе готова явиться в суд на допрос в связи с делом Лазаре Джорбенадзе

03.09.2026 12:58





По заявлению одного из лидеров «Единого национального движения» Хатии Деканоидзе, на допрос в связи с делом Лазаре Джорбенадзе она явится в суд. Как заявляет оппозиционный политик, для неё всё это иронично, а ответственность за создание существующей в стране системы несёт Бидзина Иванишвили, поэтому, по словам Деканоидзе, на допрос должны вызвать Бидзину Иванишвили, Ираклия Кобахидзе, Мамуку Мдинарадзе и всех тех людей, которые «ради денег не гнушаются любой грязи».



«Бидзина Иванишвили является создателем той системы, в которой люди ради кресла и денег обвиняют друг друга, дают показания друг на друга, идут на всё и, конечно, погрязли в коррупции. Ради денег они готовы на всё, обвиняют друг друга в убийствах, самоубийствах, пишут показания и борются за то, чтобы каким-то образом украсть больше денег. Это система, за создание которой, конечно, в первую очередь ответственен Бидзина Иванишвили. Поэтому на опрос должны вызвать Бидзину Иванишвили, Кобахидзе, Мдинарадзе и всех тех людей, которые ради денег не гнушаются любой грязи. Грузинский народ действительно не заслуживает такого правления и, конечно, не заслуживает той ужасной грязи, которую эти люди рассказывают друг о друге.



Гарибашвили, Кобахидзе и Мдинарадзе также являются частью системы «Грузинской мечты», и, конечно, во главе этой системы Бидзина Иванишвили.



Что касается этого допроса, мне позвонили, и я ясно сказала, что приду в суд, потому что, по правде говоря, для меня это и очень иронично. Но каждый человек должен знать, в какой грязи «Грузинская мечта»», - заявила Хатия Деканоидзе.





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