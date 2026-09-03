Папуашвили сделал заявление в связи с находящимися в тюрьмах оппозиционными активистами

03.09.2026 12:01





»В связи с преступлениями, связанными с насильственными акциями 2024–2025 годов, помимо организаторов насилия, уголовное преследование было начато примерно в отношении 100 человек. Сегодня 45 из них находятся на свободе — на основании признания в совершении преступления с частью из них было заключено процессуальное соглашение, а часть была помилована президентом. 72 человека по-прежнему находятся в заключении», — об этом председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили пишет в социальной сети.



«Это положение порождает один главный вопрос: если цель власти — запереть этих людей в тюрьме, как утверждают люди, говорящие от их имени, тогда почему сегодня 45 человек находятся на свободе?



Ответ прост: для государства эти люди никогда не были политическими врагами.



Они были слепым оружием в руках тех безответственных людей, которые сначала убедили их, что нарушение закона во имя революции было героизмом, затем отправили их на баррикады, а когда революция провалилась и пришло время ответственности, сами спокойно остались за баррикадами.



Революции нужны жертвы. Тем более проигравшей революции. И именно они оказались в роли этих жертв — те, кого было легче всего подстрекать и использовать», — пишет Папуашвили.



По его заявлению, эти люди являются жертвами манипуляции.



«Именно поэтому сегодня положение этих 72 человек является особенно тяжёлым. Они отбывают наказание не только за собственные преступления. Они также остаются пленниками бессовестности тех людей, которые сначала подтолкнули их к нарушению закона, затем бросили, а теперь и их освобождение объявляют моральным преступлением. Поэтому наиболее точно им подходит одно название: «узники бессовестности», — пишет Шалва Папуашвили.







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