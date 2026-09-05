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Из бюджета Грузии на учебные заведения Патриархии выделили 5 250 000 лари


05.09.2026   16:27


Согласно указу премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе от 31 августа, из бюджета на образовательные учреждения Патриархии было выделено 5 250 000 лари (около 2 млн долларов).

Речь идёт о школах, гимназиях, университетах и ​​Фонде развития образования и культурных мероприятий, находящихся в ведении Патриархии Грузинской православной церкви.

Согласно распоряжение премьера, финансирование получили в общей сложности 42 учреждения.


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