Из бюджета Грузии на учебные заведения Патриархии выделили 5 250 000 лари

05.09.2026 16:27





Согласно указу премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе от 31 августа, из бюджета на образовательные учреждения Патриархии было выделено 5 250 000 лари (около 2 млн долларов).



Речь идёт о школах, гимназиях, университетах и ​​Фонде развития образования и культурных мероприятий, находящихся в ведении Патриархии Грузинской православной церкви.



Согласно распоряжение премьера, финансирование получили в общей сложности 42 учреждения.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





