Создается учебный центр статистики, где желающие смогут пройти тренинги

09.09.2026 18:16





Создается учебный центр статистики, где желающие смогут пройти соответствующее обучение. Об этом сегодня на заседании Комитета по экономической политике заявил исполнительный директор Национальной службы статистики Грузии Гогита Тодрадзе.



По словам Гогиты Тодрадзе, инфраструктура уже оборудована, и первый тренинг, скорее всего, состоится в октябре.



«Мы выберем тему, например, расчет инфляции и связанные с этим особенности или, например, то, как рассчитываются экономический рост и валовой внутренний продукт. Любой желающий сможет зарегистрироваться, и мы проведем для него однодневный курс, на котором поделимся всеми нюансами. Причем не только теорией, но и практикой их расчета.



Таким образом, мы еще раз демонстрируем готовность быть максимально прозрачными и отвечать на любые вопросы, возникающие в рамках нашей компетенции. Кстати, первый тренинг, скорее всего, состоится в октябре. Инфраструктура у нас уже подготовлена, и мы также проинформируем об этом общественность», — заявил Тодрадзе.







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