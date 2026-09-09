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Небольшой частный самолёт, вылетевший из Батуми, упал в море у побережья Турции


09.09.2026   18:24


Турецкие СМИ сообщают, что оба человека, находившиеся на борту, выжили, их госпитализировали.

Известно, что самолет из Батуми направлялся в аэропорт Ordu-Giresun Havalimanı (аэропорт на искусственном острове близ черноморского побережья Турции).

Губернатор провинции Ризе Ихсан Селим Байдаш сообщил, что после установления связи с двухместным частным самолётом, вылетевшим из Батуми, был объявлен сигнал тревоги. По его словам, самолёт не смог приблизиться к аэропорту, поэтому экипажу пришлось совершить посадку на море. Сотрудники Береговой охраны оперативно прибыли на место и достигли самолёта.

«Двое мужчин, граждане Бельгии, были спасены сотрудниками Береговой охраны. Их жизни ничего не угрожает. Одному 55 лет, другому 69. Для обследования они были доставлены в больницу», — сообщил Байдаш.

По словам губернатора, по информации самих пилотов, причиной происшествия стала неисправность двигателя.


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