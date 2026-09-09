|
|
|
Небольшой частный самолёт, вылетевший из Батуми, упал в море у побережья Турции
09.09.2026 18:24
Турецкие СМИ сообщают, что оба человека, находившиеся на борту, выжили, их госпитализировали.
Известно, что самолет из Батуми направлялся в аэропорт Ordu-Giresun Havalimanı (аэропорт на искусственном острове близ черноморского побережья Турции).
Губернатор провинции Ризе Ихсан Селим Байдаш сообщил, что после установления связи с двухместным частным самолётом, вылетевшим из Батуми, был объявлен сигнал тревоги. По его словам, самолёт не смог приблизиться к аэропорту, поэтому экипажу пришлось совершить посадку на море. Сотрудники Береговой охраны оперативно прибыли на место и достигли самолёта.
«Двое мужчин, граждане Бельгии, были спасены сотрудниками Береговой охраны. Их жизни ничего не угрожает. Одному 55 лет, другому 69. Для обследования они были доставлены в больницу», — сообщил Байдаш.
По словам губернатора, по информации самих пилотов, причиной происшествия стала неисправность двигателя.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна