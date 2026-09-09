GWP завершила третий этап реабилитации водопроводной сети на проспекте Руставели

09.09.2026 18:12





Компания «Джорджиан Уотер энд Пауэр» (GWP) в рамках проекта полной реабилитации проспекта Руставели завершает третий этап обновления сетей водоснабжения и проводит масштабные работы по переключению на новую сеть.



По информации компании, проект предусматривает в общей сложности инвестиции в размере 12,5 млн лари, в рамках которых будет полностью обновлена инфраструктура водоснабжения, а более пяти километров водопроводных и канализационных сетей будут заменены на новые.



После завершения третьего этапа реабилитации сетей водоснабжения на проспекте Руставели будут введены в эксплуатацию 3,6 км водопроводных и 1,3 км канализационных сетей. Кроме того, уже установлены девять пожарных гидрантов, 71 запорно-регулирующая задвижка и смотровые колодцы. Работы по переключению на новую сеть сегодня, 9 сентября, будут интенсивно проводиться в течение всего дня.



Масштабный проект реабилитации системы водоснабжения на проспекте Руставели осуществляется в соответствии с высокими стандартами международной компании Aqualia, что обеспечит долгосрочную, устойчивую и эффективную эксплуатацию обновленных сетей. После завершения проекта будет введена в эксплуатацию инфраструктура, соответствующая современным стандартам, что значительно повысит надежность системы водоснабжения и канализации.







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