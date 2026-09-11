Коррупция в регионах: задержаны чиновника мэрии Телави, ветеринар госагентства и врач

11.09.2026 12:39





Следственная служба Минфина Грузии задержала чиновника мэрии Телави, ветеринара Национального агентства продовольствия и врача медучреждения в Кахетии в рамках трех отдельных уголовных дел о коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Все трое обвиняются в злоупотреблении служебным положением, коммерческом подкупе и фальсификациях.



Коррупция в мэрии Телави:



Сотрудник муниципального сервис-центра Телави потребовал и получил от гражданина 500 лари за выполнение работ на частном земельном участке с использованием муниципальной спецтехники. Дело расследуют по ч. 3 ст. 221 УК Грузии (коммерческий подкуп), задержанному грозит от 2 до 4 лет лишения свободы.



Продажа ветеринарных сертификатов в Мцхета-Мтианети:



Зооветеринар Нацагентства продовольствия за деньги выдавала гражданам фиктивные заключения о лабораторных испытаниях. Дело ведут по ч. 4 ст. 221 УК Грузии (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц).

Торговля фальшивыми рецептами в Кахетии:



Врач одной из местных клиник выписывал и продавал гражданам поддельные рецепты на приобретение психотропных веществ. Задержанному предъявили обвинение по ч. 2 ст. 268 УК Грузии, что предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.





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