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В Тбилиси 17,1 тыс. абонентов останутся без газа на два дня из-за ремонта трубопровода
11.09.2026 16:37
В Тбилиси на два дня прекратят подачу газа более 17,1 тыс. абонентов в районе Дидубе-Чугурети из-за масштабных ремонтных работ на трубопроводе. Информацию об этом распространяет компания-оператор Tbilisi Energy.
Отключение начнется в субботу, 12 сентября, в 11:00 и затронет как жилые дома (частный сектор и многоэтажные корпуса), так и крупные коммерческие объекты, школы, рестораны и больницы.
Возобновлять подачу начнут в воскресенье, 13 сентября, с 11:00 и завершат поэтапно до 22:00.
Без газа останутся некоторые абоненты на проспектах Церетели и Агмашенебели, набережной Космонавтов, улицах Агладзе, Самтредиа, Хошараули, Тевдоре Мгвдели, Багратиони, Цабадзе, Мирцхулава, Батуми, Поти, Цинамдзгвришвили и прилегающих к ним переулках.
Tbilisi Energy призывает абонентов соблюдать меры безопасности, держать газовые краны закрытыми и при обнаружении утечки или запаха газа незамедлительно обращаться по телефону горячей линии (+995 32 2404004) или в службу быстрого реагирования (114).
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