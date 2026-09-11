В Тбилиси 17,1 тыс. абонентов останутся без газа на два дня из-за ремонта трубопровода

11.09.2026 16:37





В Тбилиси на два дня прекратят подачу газа более 17,1 тыс. абонентов в районе Дидубе-Чугурети из-за масштабных ремонтных работ на трубопроводе. Информацию об этом распространяет компания-оператор Tbilisi Energy.



Отключение начнется в субботу, 12 сентября, в 11:00 и затронет как жилые дома (частный сектор и многоэтажные корпуса), так и крупные коммерческие объекты, школы, рестораны и больницы.



Возобновлять подачу начнут в воскресенье, 13 сентября, с 11:00 и завершат поэтапно до 22:00.



Без газа останутся некоторые абоненты на проспектах Церетели и Агмашенебели, набережной Космонавтов, улицах Агладзе, Самтредиа, Хошараули, Тевдоре Мгвдели, Багратиони, Цабадзе, Мирцхулава, Батуми, Поти, Цинамдзгвришвили и прилегающих к ним переулках.



Tbilisi Energy призывает абонентов соблюдать меры безопасности, держать газовые краны закрытыми и при обнаружении утечки или запаха газа незамедлительно обращаться по телефону горячей линии (+995 32 2404004) или в службу быстрого реагирования (114).





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