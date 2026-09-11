Самхарадзе: ЕС не имеет права диктовать стране-кандидату, с какой властью ей следует поддерживать дружеские отношения

11.09.2026 18:17





»Евросоюз не имеет никакого права указывать стране-кандидату, с правительством или администрацией какой страны она может поддерживать дружеские отношения», — заявил Первому каналу Грузии председатель комитета парламента по внешним отношениям Николоз Самхарадзе.



Самхарадзе прокомментировал заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, согласно которому «страны, желающие вступить в Евросоюз, должны разорвать связи с движением MAGA Дональда Трампа, чтобы получить возможность стать членами организации».



«В данном случае речь идёт о Соединённых Штатах Америки, которые являются главным партнёром Евросоюза и главным гарантом безопасности в Европе. Исходя из этого, заявление Марты Кос было странным. Марта Кос не говорила о странах — членах Евросоюза, которые могут поддерживать отношения с новой администрацией США. И здесь мы также видим разделение на страны первого и второго класса. Оказывается, если страна является членом Евросоюза, ей разрешено поддерживать отношения с Америкой, а если она кандидат, ей запрещено дружить с американским правительством. Это плохо для Евросоюза, поскольку вызывает раздражение и возмущение в странах-кандидатах, а ещё больше наносит ущерб имиджу Евросоюза и создаёт у людей ощущение, что Евросоюз, возможно, на самом деле и не хочет расширения», — заявил Николоз Самхарадзе.







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