Районный суд Тетрицкаро вынес прецедентное решение по делу о комментарии в Facebook

11.09.2026 18:12





Районный суд Тетрицкаро прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении гражданина, которого обвинили в публикации комментария в FB. Дело было передано в суд "Управлением по борьбе с языком вражды Департамента защиты прав человека" МВД Грузии.



Судья Владимер Хучуа пришёл к выводу, что представленных доказательств недостаточно, чтобы установить, что профиль с названием «M. S.» в Facebook действительно принадлежит М. С.

В материалах дела не было данных о том, кто создал страницу, кто ею пользуется и кто непосредственно написал спорный комментарий.



МВД не представило суду информацию от интернет-провайдера или самой соцсети, а также экспертное заключение, которое могло бы подтвердить обстоятельства дела.



Суд отметил, что сам факт существования страницы с определённым именем и фотографиями не позволяет установить, кто именно ею управляет. По мнению суда, в Facebook любой человек может создать профиль на имя другого человека и использовать его фотографии. Поэтому одного лишь «узнавания» человека на фотографии недостаточно, чтобы доказать его причастность к правонарушению.



Суд также подчеркнул, что человек не обязан доказывать свою невиновность. Обязанность предоставить достоверные доказательства лежит на административном органе.



При этом даже если предположить, что профиль действительно принадлежит конкретному человеку, отдельно необходимо доказать, что именно этот человек написал комментарий. То есть для привлечения к ответственности недостаточно установить владельца аккаунта, необходимо доказать, кто непосредственно совершил действие.



В решении также говорится, что гражданин имеет конституционное право не отвечать на обвинения, не представлять свою позицию и не являться в суд. Поэтому именно административный орган должен предоставить достаточные доказательства, позволяющие суду достоверно установить факт правонарушения.



В данном деле суд не обнаружил ни прямых, ни других доказательств, которые подтверждали бы, что комментарий написал М. С.



Суд также обратил внимание на протокол, который был представлен как основное доказательство того, что предполагаемого нарушителя удалось опознать. При этом суд указал, что обстоятельства опознания, его метод, основания и другие детали, установить невозможно.



С учётом всех этих обстоятельств суд прекратил производство по делу в отношении М. С. по ст. 166, ч.1 КоАП.





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