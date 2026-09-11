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Гордуладзе советует Гарибашвили смириться с обвинением, которое он признал
11.09.2026 18:07
»Ираклий Гарибашвили строит свои спекуляции на простых лживых утверждениях и пытается спасти себя», — заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе.
По его словам, Ираклию Гарибашвили лучше подчиниться приговору, вынесенному судом.
«Тяжело говорить о бывшем лидере правящей команды, который изобличён в совершении преступления, признал свою вину и теперь пытается представить себя в новом свете. Для этого он использует спекуляции, в том числе прибегает к такой лжи, которую невозможно подвергнуть правовой оценке.
Он строит свои спекуляции на простых лживых утверждениях и пытается спасти себя. Всё это подчёркивает его печальное положение. Чем больше Ираклий Гарибашвили будет публиковать писем низкого качества, тем в более тяжёлое положение он попадёт. Лучше ему смириться с тем обвинением, которое он признал и по которому уже имеется решение суда», — заявил Гордуладзе.
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