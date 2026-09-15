Компания «Нова» распространяет заявление в связи с инцидентом на их предприятии

15.09.2026 10:24





Компания «Нова» распространяет заявление в связи с инцидентом, произошедшим на проспекте Гурамишвили, и поясняет, что в результате повреждения резервуара с CO₂, находившегося во дворе предприятия, была повреждена часть фасада здания.



По заявлению компании, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время проводится изучение причин, вызвавших инцидент.



«Сегодня на производственной территории компании «Нова», расположенной на проспекте Гурамишвили, был зафиксирован технический инцидент. В результате повреждения резервуара с CO₂, размещённого во дворе предприятия, была повреждена часть фасада здания. В результате инцидента никто не пострадал. На месте незамедлительно были приняты соответствующие меры безопасности. В настоящее время ситуация под контролем, проводится изучение причин, вызвавших инцидент. Объекты продаж «Новы» и другие структурные подразделения компании продолжают работать в обычном режиме», - говорится в заявлении.





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