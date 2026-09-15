Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Компания «Нова» распространяет заявление в связи с инцидентом на их предприятии


15.09.2026   10:24


Компания «Нова» распространяет заявление в связи с инцидентом, произошедшим на проспекте Гурамишвили, и поясняет, что в результате повреждения резервуара с CO₂, находившегося во дворе предприятия, была повреждена часть фасада здания.

По заявлению компании, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время проводится изучение причин, вызвавших инцидент.

«Сегодня на производственной территории компании «Нова», расположенной на проспекте Гурамишвили, был зафиксирован технический инцидент. В результате повреждения резервуара с CO₂, размещённого во дворе предприятия, была повреждена часть фасада здания. В результате инцидента никто не пострадал. На месте незамедлительно были приняты соответствующие меры безопасности. В настоящее время ситуация под контролем, проводится изучение причин, вызвавших инцидент. Объекты продаж «Новы» и другие структурные подразделения компании продолжают работать в обычном режиме», - говорится в заявлении.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна