Кобахидзе о русофобии: «Не существует плохих и хороших народов — ни один народ не должен быть объектом ненависти»

15.09.2026 10:46





Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе высказался в эфире Rustavi 2 во время дебатов на тему «Русофобия — реальность или политический ярлык».



«Когда нам приходится всерьёз обсуждать то, что ненависть к конкретному народу — это неправильное явление, это само по себе говорит об абсурдности дискурса, который нам искусственно навязывают.



Для любого здорового общества это должна быть самая простая норма: не существует плохого народа и хорошего народа, и ни один народ не может быть объектом ненависти.



Другая тема — отношения между народами. Речь идёт о соседней стране, которая никуда не исчезнет и никуда не уйдёт, и о соседнем народе, который всегда будет здесь.



Политика сегодня может быть одной, завтра другой, но народы останутся там, где они есть. Мы всегда останемся соседями», — заявил Кобахидзе .



Заявление прозвучало в контексте дискуссии о том, насколько в грузинском обществе существует русофобия и где проходит граница между критикой политики российского государства и неприязнью к россиянам как к народу.





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