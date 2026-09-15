Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе о русофобии: «Не существует плохих и хороших народов — ни один народ не должен быть объектом ненависти»


15.09.2026   10:46


Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе высказался в эфире Rustavi 2 во время дебатов на тему «Русофобия — реальность или политический ярлык».

«Когда нам приходится всерьёз обсуждать то, что ненависть к конкретному народу — это неправильное явление, это само по себе говорит об абсурдности дискурса, который нам искусственно навязывают.

Для любого здорового общества это должна быть самая простая норма: не существует плохого народа и хорошего народа, и ни один народ не может быть объектом ненависти.

Другая тема — отношения между народами. Речь идёт о соседней стране, которая никуда не исчезнет и никуда не уйдёт, и о соседнем народе, который всегда будет здесь.

Политика сегодня может быть одной, завтра другой, но народы останутся там, где они есть. Мы всегда останемся соседями», — заявил Кобахидзе .

Заявление прозвучало в контексте дискуссии о том, насколько в грузинском обществе существует русофобия и где проходит граница между критикой политики российского государства и неприязнью к россиянам как к народу.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна