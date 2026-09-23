Почти 80 000 абонентов в Грузии останутся без водоснабжения на 36 часов

23.09.2026 19:03





По информации Министерства регионального развития и инфраструктуры, почти 80 000 абонентов, в том числе жители нескольких районов Тбилиси, города Мцхета, сёл Натахтари и Цицамури, а также поселения вынужденно перемещенных лиц в Церовани, примерно на 36 часов останутся без водоснабжения.



Временное ограничение подачи воды связано со строительством нового моста через реку Арагви.



«На 26-м километре автомагистрали Тбилиси — Сенаки — Леселидзе через реку Арагви строится новый мост. Строительство объекта переходит на этап обустройства подъездных автомобильных дорог.



В зоне строительства подъездного пути проходит один из главных магистральных водоводов Тбилиси, в связи с чем возникла необходимость его переноса. Новый трубопровод уже полностью проложен, и теперь требуется переключить действующую центральную магистраль на новую ветку.



Прокладка нового магистрального трубопровода уже завершена при координации Департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии и компании Georgian Water and Power (GWP). Чтобы ввести обновленный участок в эксплуатацию, необходимо подключить его к действующей сети водоснабжения.



Для безопасного проведения работ требуется опустошить магистральную систему. С 03:00 ночи 26 сентября до 15:00 дня 27 сентября подача воды по центральной магистрали будет прекращена. Сразу после слива воды начнутся работы по переключению на новый трубопровод, которые будут вестись параллельно на нескольких участках в круглосуточном непрерывном режиме.



Из-за указанных работ подача воды примерно на 36 часов будет ограничена для почти 80 000 абонентов, включая ряд районов Тбилиси, город Мцхета, села Натахтари и Цицамури, а также поселок вынужденных переселенцев в Церовани.



После завершения работ сразу же начнется поэтапное заполнение системы. С учетом масштаба сети водоснабжение в различных районах будет восстанавливаться постепенно.



Мы понимаем, что столь длительное ограничение водоснабжения создаст существенные неудобства для населения, в связи с чем Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии приносит извинения каждому абоненту.



Работы будут проводиться по заранее подготовленному плану в непрерывном режиме, чтобы возобновить подачу воды в установленные сроки.



Министерство регионального развития и инфраструктуры будет регулярно информировать общественность о ходе переключения и выполненных этапах работ.



Подробную информацию о точной зоне отключения, размещении цистерн с водой и графике восстановления водоснабжения населению предоставит Georgian Water and Power. Жителей просят заранее, до введения ограничений, запастись необходимым количеством питьевой воды.



Новый мост строится параллельно существующему, возведенному в 1970-х годах, и будет отвечать современным стандартам. Его ввод в эксплуатацию запланирован на текущий год», — говорится в сообщении.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





