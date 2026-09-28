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В Кахетии по обвинению в изнасиловании задержан 20-летний молодой человек
28.09.2026 14:27
В Кахетии задержали 20-летнего молодого человека по обвинению в изнасиловании. Его обвиняют в изнасиловании 25-летней женщины с ограниченными возможностями. По информации МВД Грузии, расследование ведётся по статье 137-й Уголовного кодекса.
Вчера суд рассмотрел дело и избрал обвиняемому в качестве меры пресечения заключение под стражу.
По делу назначена соответствующая экспертиза, продолжается расследование.
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