В Кахетии по обвинению в изнасиловании задержан 20-летний молодой человек

28.09.2026 14:27





В Кахетии задержали 20-летнего молодого человека по обвинению в изнасиловании. Его обвиняют в изнасиловании 25-летней женщины с ограниченными возможностями. По информации МВД Грузии, расследование ведётся по статье 137-й Уголовного кодекса.



Вчера суд рассмотрел дело и избрал обвиняемому в качестве меры пресечения заключение под стражу.



По делу назначена соответствующая экспертиза, продолжается расследование.





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