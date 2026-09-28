Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Кахетии по обвинению в изнасиловании задержан 20-летний молодой человек


28.09.2026   14:27


В Кахетии задержали 20-летнего молодого человека по обвинению в изнасиловании. Его обвиняют в изнасиловании 25-летней женщины с ограниченными возможностями. По информации МВД Грузии, расследование ведётся по статье 137-й Уголовного кодекса.

Вчера суд рассмотрел дело и избрал обвиняемому в качестве меры пресечения заключение под стражу.

По делу назначена соответствующая экспертиза, продолжается расследование.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна