Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси нанесли ранения молодому мужчине


28.09.2026   18:19


В Тбилиси ранили молодого мужчину. Инцидент произошел на улице Ирины Енукидзе, возле Университета Григола Робакидзе.

По имеющейся информации, пострадавшего бригада скорой помощи доставила в клинику.

Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел, по факту произошедшего начато расследование по статье 117 Уголовного кодекса, которая предусматривает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна