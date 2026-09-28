В Тбилиси нанесли ранения молодому мужчине

28.09.2026 18:19





В Тбилиси ранили молодого мужчину. Инцидент произошел на улице Ирины Енукидзе, возле Университета Григола Робакидзе.



По имеющейся информации, пострадавшего бригада скорой помощи доставила в клинику.



Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел, по факту произошедшего начато расследование по статье 117 Уголовного кодекса, которая предусматривает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.





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