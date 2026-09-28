Правительство разрешило мэрии Тбилиси потратить более 3 млн лари на «Тбилисоба»

28.09.2026 17:06





По решению правительства, Тбилисской мэрии разрешено осуществить упрощенную закупку на сумму до 3 114 727,28 лари для проведения мероприятий, запланированных в рамках празднования «Тбилисоба».



Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном сегодня, однако датированном 18 сентября.



«В соответствии с подпунктом «д» пункта 3 статьи 10¹ Закона Грузии «О государственных закупках», для бесперебойного проведения в ограниченные сроки мероприятия государственного и общественного значения предоставить мэрии муниципалитета города Тбилиси право осуществить государственную закупку необходимых для запланированных в городе Тбилиси мероприятий по празднованию «Тбилисоба» 2026 года товаров и услуг посредством упрощенной закупки в пределах 3 114 727,28 лари за счет ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципалитета города Тбилиси на 2026 год», — говорится в документе.



Для справки, «Тбилисоба» пройдет 3 и 4 октября на пяти локациях столицы. Наряду с парком Рике и площадью Орбелиани, посетители смогут побывать на площади Гудиашвили, в Легвтахеви, на площади Европы и у Метехского моста.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





