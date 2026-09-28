Парламент рассмотрит отмену порога в 40 000 лари для налога на имущество

28.09.2026 16:16





В парламенте инициирован законопроект, согласно которому налог на имущество будут платить только граждане с доходом свыше 100 000 лари.



Изменения в «Налоговый кодекс» уже представлены бюро, и парламент рассмотрит их в ускоренном порядке.



«Проект касается отмены порога в 40 000 лари для налога на имущество и сохранения только порога в 100 000 лари», — заявил председатель парламента Шалва Папуашвили на заседании бюро.





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