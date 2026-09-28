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Самадашвили: Правда в том, что Иванишвили сделал европейскую интеграцию Грузии невозможной


28.09.2026   16:13


Сколько бы ни лгали спикеры Иванишвили о том, будто Евросоюз сам прекратил политический диалог с Грузией, правда заключается в том, что Бидзина Иванишвили своим антидемократическим законодательством сделал невозможным вступление Грузии в Евросоюз, — заявила один из лидеров «Лело — Сильная Грузия» Саломе Самадашвили.

По ее словам, «по поручению и требованию России Бидзина Иванишвили лишил Грузию исторического шанса стать государством-членом Евросоюза».

«Тот факт, что Грузия больше не входит в число стран, которым предлагают ускоренный план действий для вступления в Евросоюз, думаю, должен стать для общества очень ясным подтверждением того, о чем мы давно говорим: по поручению и требованию России Бидзина Иванишвили лишил Грузию исторического шанса стать государством-членом Евросоюза. Сколько бы ни лгали спикеры Иванишвили о том, что будто бы Евросоюз сам прекратил политический диалог с Грузией, правда заключается в том, что Бидзина Иванишвили своим антидемократическим законодательством сделал невозможным вступление Грузии в Евросоюз. Затем он вывел одного из своих переговорщиков — Ираклия Кобахидзе — и заставил его фактически объявить об отказе от продолжения переговоров с Евросоюзом о вступлении. Это настоящий саботаж грузинского государства, это нарушение Конституции Грузии. Когда власть сменится, если грузинское государство сохранится, этому позорному режиму обязательно придется предстать перед независимым грузинским правосудием и ответить за это историческое государственное преступление», — заявила Саломе Самадашвили.

Напомним, что по информации издания POLITICO, Евросоюз рассматривает возможность утверждения специальных «дорожных карт действий» с целью ускорения процесса вступления Украины, Молдовы, Черногории и Албании. Об этом издание пишет со ссылкой на двух высокопоставленных представителей Еврокомиссии.


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