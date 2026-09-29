В Боржоми завершили реконструкцию сквера и установили новый «сухой фонтан»

29.09.2026 19:08





Возле музыкальной школы имени Закарии Палиашвили в Боржоми завершены работы по благоустройству сквера и реконструкции фонтана.



Вместо старого фонтана здесь оборудовали современный «сухой фонтан», где струи воды бьют непосредственно из покрытия площади.



Также в сквере установили новое наружное освещение, городскую мебель и декоративные элементы, провели работы по озеленению.



Проект реализован в рамках программы поддержки участия граждан.



Ход завершённых работ осмотрели мэр Боржоми Мамука Гелашвили, председатель сакребуло Гиорги Перадзе, заместитель мэра Гела Маградзе и депутаты.



В результате в городе появилось ещё одно обновлённое общественное пространство для жителей и гостей Боржоми.





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