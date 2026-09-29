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В Боржоми завершили реконструкцию сквера и установили новый «сухой фонтан»


29.09.2026   19:08


Возле музыкальной школы имени Закарии Палиашвили в Боржоми завершены работы по благоустройству сквера и реконструкции фонтана.

Вместо старого фонтана здесь оборудовали современный «сухой фонтан», где струи воды бьют непосредственно из покрытия площади.

Также в сквере установили новое наружное освещение, городскую мебель и декоративные элементы, провели работы по озеленению.

Проект реализован в рамках программы поддержки участия граждан.

Ход завершённых работ осмотрели мэр Боржоми Мамука Гелашвили, председатель сакребуло Гиорги Перадзе, заместитель мэра Гела Маградзе и депутаты.

В результате в городе появилось ещё одно обновлённое общественное пространство для жителей и гостей Боржоми.


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