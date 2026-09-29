В Батуми после сильного дождя затопило несколько улиц и дворов

29.09.2026 19:10





Из-за сильных осадков в Батуми подтопило ряд улиц и дворов жилых домов. На местах работают муниципальные службы и спецтехника, воду поэтапно откачивают во всех проблемных точках.



Перебоев с водоснабжением, по данным города, нет.



В Махинджаури на проспекте Тамар Мепе произошёл сход грунта, из-за чего движение транспорта оказалось частично ограничено.



Сейчас ограничено движение со стороны Чакви в направлении Батуми. Объехать участок можно по магистрали. Для транспорта, выезжающего из Батуми, дорога открыта.



На месте работает техника, продолжается расчистка дороги.



Муниципальный транспорт курсирует без перебоев.



По данным городских служб, ситуация в Батуми на данный момент стабильная.





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