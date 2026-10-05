МВД начало расследование по факту предполагаемой интоксикации студентов «Кавказского университета»

05.10.2026 12:51





Министерство внутренних дел начало расследование по факту предполагаемой интоксикации студентов «Кавказского университета».



Как сообщили «Интерпрессньюс» в ведомстве, следствие ведётся по статье 124 Уголовного кодекса, которая подразумевает причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности.



Дело касается распространившейся информации о том, что в результате предполагаемой интоксикации на Welcome Party, проходившей в «Кавказском университете», студентов доставили в медицинские учреждения.



По имеющейся информации, в клинику были доставлены до 5 пациентов.



Согласно распространившейся информации, пришедший на вечеринку неизвестный человек предположительно «добавил в алкогольный напиток неизвестное вещество».





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