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МВД начало расследование по факту предполагаемой интоксикации студентов «Кавказского университета»


05.10.2026   12:51


Министерство внутренних дел начало расследование по факту предполагаемой интоксикации студентов «Кавказского университета».

Как сообщили «Интерпрессньюс» в ведомстве, следствие ведётся по статье 124 Уголовного кодекса, которая подразумевает причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Дело касается распространившейся информации о том, что в результате предполагаемой интоксикации на Welcome Party, проходившей в «Кавказском университете», студентов доставили в медицинские учреждения.

По имеющейся информации, в клинику были доставлены до 5 пациентов.

Согласно распространившейся информации, пришедший на вечеринку неизвестный человек предположительно «добавил в алкогольный напиток неизвестное вещество».


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