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МВД начало расследование по факту предполагаемой интоксикации студентов «Кавказского университета»
05.10.2026 12:51
Министерство внутренних дел начало расследование по факту предполагаемой интоксикации студентов «Кавказского университета».
Как сообщили «Интерпрессньюс» в ведомстве, следствие ведётся по статье 124 Уголовного кодекса, которая подразумевает причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Дело касается распространившейся информации о том, что в результате предполагаемой интоксикации на Welcome Party, проходившей в «Кавказском университете», студентов доставили в медицинские учреждения.
По имеющейся информации, в клинику были доставлены до 5 пациентов.
Согласно распространившейся информации, пришедший на вечеринку неизвестный человек предположительно «добавил в алкогольный напиток неизвестное вещество».
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