Сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 107 граждан иностранных государств

06.10.2026 11:23





Сотрудники Департамента миграции МВД Грузии в координации с соответствующими подразделениями министерства в последние дни выдворили из Грузии 107 граждан иностранных государств.



В результате комплексных мероприятий, проведенных Департаментом миграции, из страны были выдворены граждане Иордании, Индии, Египта, Ливана, Алжира, Филиппин, Армении, Узбекистана, Турции, России, Китая, Азербайджана, Кыргызстана, Ирака, Кении, Непала, Нигерии, Таиланда и других государств — всего 107 человек.



В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну.



С начала текущего года сотрудниками Департамента миграции из страны выдворено около 3300 человек.





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