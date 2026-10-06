Тбилиси принимает региональный диалог Зеленого климатического фонда

06.10.2026 11:26





Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили выступил с приветственной речью на открытии в Тбилиси регионального диалога Зеленого климатического фонда (GCF).



Мероприятие, принимающей страной которого является Грузия, объединяет высокопоставленных представителей стран Восточной Европы и Центральной Азии, международных партнеров и других заинтересованных сторон в сфере климата.



«Изменение климата становится все более серьезным вызовом для нашего региона и уже оказывает значительное влияние на наши страны и население. Для Грузии приоритетными являются повышение устойчивости к изменению климата и развитие устойчивой экономики. В партнерстве с Зеленым климатическим фондом Грузия делает важные шаги в направлении снижения климатических рисков, укрепления систем раннего предупреждения и устойчивого управления лесами. Наша цель — превратить региональное сотрудничество в конкретные проекты, а проекты — в инвестиции и ощутимые результаты. Мы хотим быть не только бенефициарами международного климатического сотрудничества, но и активными партнерами, которые делятся своим опытом с другими и способствуют реализации практических региональных инициатив», — заявил Давид Сонгулашвили.



В рамках первого дня регионального диалога состоялся министерский круглый стол на тему «От амбиций к реализации: расширение климатических инвестиций, основанных на национальных приоритетах, и регионального сотрудничества».



Участники встречи обсудили общие вызовы, связанные с изменением климата, укрепление регионального сотрудничества и возможности реализации климатических инвестиций. Также состоялись тематические и пленарные сессии, на которых обсуждались углеродные рынки, климатические платформы, участие частного сектора, системы раннего предупреждения и стратегические направления деятельности GCF.



«Я благодарен правительству Грузии, которое является соорганизатором этого регионального диалога. Диалог дает странам региона возможность обмениваться опытом, укреплять партнерские отношения и предпринимать конкретные шаги для решения климатических вызовов. Зеленый климатический фонд действует с учетом региональной специфики и уже достигает конкретных результатов. Углубляя партнерства, увеличивая инвестиции, поддерживая национальные платформы и создавая региональное представительство, мы помогаем странам превращать климатические цели в конкретные действия и содействовать созданию более устойчивого будущего», — отметил директор департамента Зеленого климатического фонда по региону Восточной Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока Томас Эрикссон.



Следующие дни регионального диалога будут посвящены вопросам подготовки и финансирования климатических проектов. Участники ознакомятся с механизмами финансирования GCF и возможностями поддержки, в том числе с программой Readiness и механизмом подготовки проектов (PPF). Также запланированы индивидуальные встречи для обсуждения конкретных проектов и возможностей их финансирования.



В мероприятии принимают участие высокопоставленные представители стран Восточной Европы и Центральной Азии, представители международных организаций и других партнерских учреждений, работающих в сфере климата.





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