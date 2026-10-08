На трассе у турецко-грузинской границы огромные валуны раздавили фуры в ТIR-парке

08.10.2026 15:46





По меньшей мере один человек погиб, восемь фур получили повреждения в результате масштабного оползня, произошедшего сегодня утром 8 октября на трассе Хопа-Кемальпаша на северо-востоке Турции, недалеку от границы с Грузией.



По данным турецких экстренных служб, обвал скальных пород и массы грунта произошел около 07:45 по местному времени на участке Эсенкийи Черноморского прибрежного шоссе. Огромные валуны сорвались со склона и обрушились прямо на стоянку для большегрузных автомобилей (ТIR-парк).



Погибшим оказался 45-летний водитель грузовика Касым Т., находившийся в момент обвала рядом со своим транспортным средством. От полученных травм мужчина скончался на месте.



В результате обрушения камней и грунта повреждения различной степени получили 8 фур, установленных на стоянке. Одна автоцистерна опрокинулась на бок. Серьезно повреждена инфраструктура стоянки и прилегающая дорожная полоса.



На место происшествия немедленно прибыли спасательные бригады, жандармерия, полиция и бригады скорой помощи.



Ситуация в районе трассы остается сложной: спустя некоторое время на том же участке произошел повторный обвал. Из-за угрозы новых оползней спасательные и расчистные работы ведутся при усиленных мерах безопасности, а периметр парковки оцеплен.



Участок дороги Хопа-Кемальпаша является ключевым транзитным коридором, ведущим к погранично-пропускному пункту «Сарпи» на границе с Грузией. Власти Турции призывают водителей грузовиков и транзитного транспорта проявлять повышенную осторожность при проезде прибрежных участков дороги.





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