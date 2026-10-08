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На границе с Азербайджаном пресекли ввоз более 9 кг контрабандной серебряной посуды
08.10.2026 16:19
Попытку ввоза крупной партии незадекларированных ювелирных и столовых изделий из серебра пресекли на таможенном пропускном пункте «Красный мост» на грузино-азербайджанской границе. Об этом сообщает Служба доходов Минфина Грузии.
Таможенники обнаружили незаконный груз при детальном досмотре фуры под управлением гражданина Грузии.
Общий вес тайника составил 9 038 граммов. По данным ведомства, таможенная стоимость изъятого серебра оценивается в 38 289 лари (около $15 тыс.).
На фотографиях ведомство показало наборы ложек с резными ручками и эмалированным декором, рюмки, стопки и бокалы, позолоченные лопатки для десертов и резные щипцы, массивные пепельницы с золочеными ободками, чаши на ножках, коробочки-шкатулки с гравировкой и ювелирные украшения.
Материалы дела вместе с контрабандным грузом передали в Следственной службе Минфина для проведения дальнейшего расследования.
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