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В тбилисском Доме юстиции произошел технический сбой в операционных системах


08.10.2026   16:22


В тбилисском Доме юстиции произошел технический сбой в операционных системах из-за отключения электроэнергии.

По сообщениям очевидцев, в здании какое-то время отсутствовал свет, а после восстановления подачи электропитания произошел сбой в работе внутренних программных комплексов, из-за чего временно приостановилось обслуживание граждан и образовались очереди.

Официальных комментариев от Дома юстиции на данный момент не поступало. Информация уточняется.


Источник: Новости - Грузия
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