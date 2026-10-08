В тбилисском Доме юстиции произошел технический сбой в операционных системах

08.10.2026 16:22





В тбилисском Доме юстиции произошел технический сбой в операционных системах из-за отключения электроэнергии.



По сообщениям очевидцев, в здании какое-то время отсутствовал свет, а после восстановления подачи электропитания произошел сбой в работе внутренних программных комплексов, из-за чего временно приостановилось обслуживание граждан и образовались очереди.



Официальных комментариев от Дома юстиции на данный момент не поступало. Информация уточняется.



Источник: Новости - Грузия

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