Саломе Зурабишвили: Каким бы мощным ни был диктатор и беспощадной его власть, конец неизбежен


04.01.2026   23:16


Ничто не вечно и каким бы мощным ни был диктатор и беспощадной его власть, конец неизбежен и их конец почти всегда тяжелейший, - написала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в социальной сети Facebook.

Саломе Зурабишвили откликается на события в Венесуэле.

«Нерон, Калигула, Домициан, Тимур-ленг, Сталин, Гитлер, Муссолини, Чаушеску, Пол Пот, Каддафи, Саддам Хусейн, Башар Асад, Мадуро…

Ничто не вечно и каким бы мощным ни был диктатор и беспощадной его власть, конец неизбежен! И их конец почти всегда тяжелейший!», - пишет Зурабишвили.


